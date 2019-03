Luego de enviar un vídeo de campaña en el que quema una gorra con el símbolo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y encender las reacciones en las redes sociales, el aspirante presidencial peledeísta Francisco Domínguez Brito manifestó que si es necesario quemar 100 gorras lo haría para enviar el mensaje de purificación que se necesita.

“Personalmente voy a luchar por eso que creo y si hay que quemar una y quemar 100 pues el fuego también purifica y que ese fuego purificado también nos permita como el ave fénix seguir hacia adelante”, dijo.

“Yo no quiero hipocresía ni sepulcros blanqueados... nosotros tuvimos un secretario de organización acusado de lavado, un secretario de finanzas acusado de lavado y fui yo que tuve que pedir formalmente la destitución”, argumentó.

Dijo que en el PLD hay personas que tienen como su norte la indiferencia y la obtención de riqueza como metas, para lo que no fue creada esa organización política.

“Hay personas que me han dicho ‘quemaste un símbolo del partido’ y yo he dicho no, lo que estoy haciendo es que ese símbolo de ese color morado y esa estrella amarilla brille nuevo y reluciente para que verdaderamente sea guía”, expresó en el Gobierno de la Mañana.

Criticó que el Comité Político del PLD no se reúna semanal como debería ser, y que el Comité Central no se reúna, y ambos organismos son símbolos de ese partido.