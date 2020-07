$!Dominicanos en Argentina protestan porque en ese país no se podrá votar

Dominicanos residentes en Argentina protestaron frente al consulado dominicano por la suspensión de los comicios en ese territorio, debido a la situación del coronavirus en esa demarcación, como ha informado la Junta Central Electoral.

“Debido a inconveniencia provocada, mal pensada o partidaria, hoy los dominicanos aquí en Argentina no pudimos ejercer ese derecho constitucional, por eso estamos aquí frente al consulado dominicano... aquí es el centro de votación donde hay tres mesas y por razones que desconocemos, no pudimos ejercer ese derecho, por eso estamos aquí en protesta por esa decisión que se ha tomado porque el partido de gobierno, no quieren que los dominicanos ejerzamos ese derecho en el exterior”, refirió un manifestante.

En un video, difundido a través de N noticias, el manifestante cuya identidad no fue dicha, explica que en el consulado funcionan tres colegios electorales.

“Hoy los dominicanos sentimos que nos dieron un nocaut técnico debido a que hoy se está celebrando en la República Dominicana la fiesta de la democracia, la fiesta en donde los dominicanos tenemos el derecho constitucional a ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto”, dijo a modo de introducción el hombre acompañado de otros compatriotas que protestan con la Bandera Nacional en las manos.

Para algunos residentes en ese país, la suspensión, según han dicho en las redes sociales, no se debe a la situación del COVID-19 sino porque presuntamente una valija se extravió.