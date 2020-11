$!Donald Trump y Joe Biden quisieran irse a los puños

El presidente Donald Trump dijo que le gustaría irse a los puños contra Joe Biden, una respuesta tardía a unas declaraciones de Biden antes de que comenzara la campaña electoral.

En un mitin de campaña este domingo en Opa-Locka, Florida, Trump se refirió a un comentario que hizo Biden en marzo de 2018 de que le habría "dado una paliza" a Trump si hubieran estado juntos en la escuela secundaria.

Biden es "una persona débil, ya sabes", dijo Trump a la audiencia. "Me desafió. ¿Te acuerdas? Hace un año y medio. 'Eh, me gustaría llevarlo detrás de un granero'. Y dije, ya sabes, dije: 'De todas las personas en el mundo con las que podría pelear, esa es probablemente la que más me gustaría pelear' ".

Trump también se burló de la apariencia de Biden. "Esas piernas se han vuelto muy delgadas", dijo Trump. "No mucha base. No tendrías que cerrar el puño".

Biden hizo el comentario mientras discutía el trato de Trump a las mujeres y la famosa cinta de 2005 "Access Hollywood" .

"Me preguntaron si me gustaría debatir con este caballero y les dije que no", dijo Biden. "Le dije: 'Si estuviéramos en la escuela secundaria, lo llevaría detrás del gimnasio y lo golpearía como el infierno'".

Trump respondió por twitteando que si luchaban, Biden "bajaría rápido y duro, llorando todo el camino."

Biden, ahora el candidato presidencial demócrata, dijo más tarde que lamentaba haber hecho el comentario .

La manifestación de campaña de Trump se produjo dos días antes de las elecciones del martes. Biden ha liderado a Trump en las encuestas nacionales , pero la carrera parece más cercana en varios estados clave en el campo de batalla.