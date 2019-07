$!Donny Santana retira aspiraciones a diputado en el PLD

Donny Santana, citado por los medios de comunicación dentro de los casos que se objetan su inscripción como precandidato en el Partido de la Liberación Dominicana, declinó sus aspiraciones para, según explica, culminar el proceso judicial que se le sigue.

Una comunicación de prensa del PLD dice que Santana envió una carta a la Comisión Nacional Electoral de ese partido, en la que da a conocer su posición luego de que se depositaran los documentos con miras a competir en las elecciones primarias para una diputación.

El proceso que tiene Santana en la justicia es por supuestamente abusar sexualmente de su hijastra de 14 años y por cuyo caso tiene una medida de coerción de prisión preventiva.

“Hoy, entendiendo el momento, he decidido posponer esta propuesta a los fines de culminar con el mamotreto de proceso que se me sigue, siempre he dicho que Dios es mi Justicia, que la verdad flota como el corcho, he reiterado mi inocencia y seguiré reiterándola” escribió Santana en su misiva que hizo llegar por la vía digital por intermedio de Armando García, miembro de la Comisión Nacional Electoral.

Se comprometió a formalizar su declinatoria mediante el depósito por escrito de su posición ante la comisión electoral.