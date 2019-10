$!DXC proclama a Diulka Pérez como candidata a diputada por el Distrito Nacional

“Agradezco infinitamente a la organización Dominicanos por el Cambio por acogerme en sus filas y por brindarme el apoyo como candidata a diputada, donde estoy segura que con el favor de Dios y la ciudadanía llegaremos al Congreso Nacional para, entre otras cosas, desarrollar políticas enfocadas en el bienestar de la gente y el equilibrio de los poderes del Estado, lo que siempre me ha identificado en el ejercicio del periodismo”, dijo Pérez.



Pérez destacó la importancia y la responsabilidad que significa representar la Circunscripción #1 de Distrito Nacional, donde convergen diversas clases sociales a las que espera representar porque conoce sus necesidades, indica una nota de prensa.



“Este país necesita asumir y cumplir su compromiso con las mujeres y los jóvenes y a la vez garantizar a las personas de más de 50 años que tienen oportunidades laborales para seguir aportando a la sociedad. Necesitamos reformas para mejoras económicas, más seguridad y este gobierno no nos está dando respuestas a estas necesidades”, indicó.



Apuntó, además, que trabajará sin descanso para lograr el país con el que sueñan los dominicanos, para que no tengan que emigrar en busca de esas oportunidades que no tienen en su tierra.