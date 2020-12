Eddy Olivares: "Yo no he renunciado al PRM, tomé una licencia"

Eddy Olivares respondió a José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que él no ha solicitado permiso para reintegrarse luego de haber pedido licencia para aspirar a ser miembro de la Junta Central Electoral (JCE).

"Yo no he renunciado al partido, tomé una licencia, y por lo tanto no hay que estudiar absolutamente nada", dijo Olivares en respuesta a las declaraciones de Paliza de que el PRM debía estudiar si permitía que Olivares retornara a la organización política.

El abogado manifestó que la participación en un partido no tiene que ser evaluada por nadie, y acotó que sencillamente retornó al estatus que siempre ha tenido.

Aseguró ser miembro de pleno derecho del partido y que lo anterior ha quedado superado.

El político se había quejado de la forma en que fueron electos los actuales miembros de la JCE y criticó la supuesta injerencia del presidente Luis Abinader en el Senado para que se seleccionarán miembros consensuados en un acuerdo político.