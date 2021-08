$!El Código Penal divide Senado; ausencia de 19 senadores impide su conocimiento

“Funesta estrategia”

De inmediato, el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, afirmó que este martes se sentó un precedente poco visto en el Congreso Nacional porque “se gestionó tumbar la sesión”.

Dijo que se hicieron llamadas telefónicas para que los legisladores no iniciaran las discusiones sobre el Código Penal. Consideró que se supone que todo el senador que tenga un planteamiento sobre esa pieza legislativa el lugar donde deben de hacerlo es en el hemiciclo.

“Es un precedente funesto porque esto puede repetirse en otras iniciativas”, advirtió. Precisó que el Código Penal debió de discutirse en el pleno senatorial y que cada cual planteara sus posiciones. Acusó a un sector de querer “boicotear” la aprobación de esa importante pieza legislativa.

En tanto que el senador perremeista Antonio Taveras, quien no asistió a la sesión ordinaria del Senado, tan pronto no pudo iniciar dicha reunión convocó a los periodistas a una rueda de prensa en su oficina, ubicada en la sede de ese órgano.

Argumentó que como no se sentía cómodo para conocer el informe de un proyecto de ley que solo había sido leído en la comisión especial que integra y que no se había estudiado no asistió a la sesión ordinaria convocada. Atribuyó al “juego democrático” la decisión de una mayoría de senadores de no asistir a la sesión ordinaria.