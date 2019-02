$!El deportista dominicano que rechaza la carta del presidente

El atleta de las patinetas Daniel Cuervo, quien el año pasado recibió el reconocimiento como atleta del año en su categoría, emitió el viernes un comunicado en el que exigió al presidente Danilo Medina que no le envíe “cartas vacías” si vuelve a ser reconocido.

El joven cuestiona los niveles educativos en el país, los de violencia, mejores recursos para las personas pobres, entre otras exigencias.

Aquí el documento íntegro.

“Señor presidente @danilomedina no me interesa su carta, este año si es que gano otro reconocimiento como atleta del año no se tome tiempo en firmarla la carta, prefiero que gaste su tinta en Firmar acuerdos que tenga que ver con nuestra educación, que maestros puedan tener una mejor calidad de vida, que personas de bajos recursos puedan recibir mejor atención médica y que nuestra ciudadanía no tenga miedo de salir a las calles. Yo no dependo de ningunos de ustedes en mi carrera deportiva por que nunca han echo nada por nuestros atletas profesionales quienes representan con mucho orgullo y lo que reciben es solo una carta o una placa de reconocimiento, pero tengo voz para expresar y hablar por los que si dependen. No todos los que están hoy preso son delincuentes o quisieron ser delincuentes, muchos quisieron ser atletas, profesionales en otras áreas, por ustedes los de arriba es que las carceles hoy están llenas, ustedes han creado todo esto y yo como ciudadano seguiré representando y educando a la juventud de lo positivo que me ha dado el skateboarding en mi vida, gracias a Dios por los valores de mi Familia que me llevaron a lograr ser profesional y si Dios quiere a caminar con la bandera en las próximas olimpiadas el proximo año. No quiero cartas vacías de usted o cualquiera que tenga que ver con usted.