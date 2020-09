$!El diputado Víctor Suárez renuncia al PLD a través de Twitter

El diputado por Santiago Víctor Suárez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), informó esta tarde que renunció a esa organización política y su condición de vicesecretario de Asuntos Jurídicos y miembro del Comité Intermedio Rubén Díaz Moreno y su comité de base.

El legislador dijo que tomaba la decisión porque no vendía su cabeza y que no podía estar en una organización cuyo líder no acepte una crítica.

“Saliendo de una reunión con una comisión @PLDenlinea encabezada por @DaniloMedina entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. #ManchaIndeleble no vendo mi cabeza. Seguiré siendo un diputado de mis electores de Santiago.....”, dijo en un post.