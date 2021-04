$!“El esquema del Gobierno es de oligarquía de empresa privada”, asegura Ramón Alburquerque

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, llamó la atención al Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader sobre la forma en que, según él, está gobernando.

“El esquema del Gobierno es un esquema de oligarquía de empresa privada. Cuando un Gobierno aplica criterios de empresas privadas, indolentes a las necesidades urgentes de esa gente que se desvivió por el triunfo y ahora ni le cogen teléfonos, ni lo reciben. La gente se siente engañada”, dijo Alburquerque en el programa de televisión El Telematutino.

“Ya yo resolví, yo estoy en el poder. Me subieron porque soy sangre azul, porque soy rubio, porque soy blanco, soy de estirpe, toda esa plebe está allá abajo, molesta. Porque aquí se cree que ser serio es ser de la oligarquía, y eso es un disparate político”, sostuvo Alburquerque al tiempo de advertir que esa práctica pudiera pasar balance a futuro a los perremeístas. “Aquí nadie cree en nadie porque si le dice no le conviene. Si no me cumpliste, no estoy contigo. ¡Oh y por qué un pueblo tiene que estar con quien no lo quiere!”

Señaló que los gobiernos deben atender también las necesidades de la gente, sin la necesidad de ser populista. “Yo no soy populista, no creo que los gobiernos deben ser populistas. Pero, yo entiendo que el Gobierno no debe ser ni de oligarquía ni de populista. Debe estar en el medio”.