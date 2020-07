El inicio del proceso electoral en la Escuela Primaria República de Panamá se realiza con un leve retraso

Desde tempranas horas de la mañana los votantes se encuentran en largas filas para realizar su derecho al voto en la escuela Primaria República de Panamá, en el ensanche Ozama, Santo Domingo Este, que inició con un retraso de 20 minutos.

En los alrededores del centro educativo se puede observar la larga fila de personas que siguiendo el protocolo sanitario han llegado a tempranas horas de la mañana a realizar el sufragio con guantes, mascarillas y gel desinfectante.

"Aquí hay personas con condiciones especiales, no deberían de exponer tanto a uno, yo estoy desde las 5:00 am para votar y esto aun no inicia", así lo expresó uno de los votantes que aguardan por el el inicio del proceso electoral.

Pasadas las 7:20 am las personas exigieron que inicie el proceso de votación ya que se encuentran en los alrededores de el centro desde tempranas horas de la mañana.

Divididos en dos filas, una de hombres y otras de mujeres ya pueden acceder al centro de votación luego de exigirle a los guardias una explicación del retraso en la votación.