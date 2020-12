$!El largo camino hacia la explotación petrolera en República Dominicana

La Cámara de Diputados dejó sobre la mesa el contrato entre la empresa texana Apache Dominican Republic Corporation y el Estado dominicano para la exploración y explotación de petróleo en el mar Caribe, al sur de San Pedro de Macorís, cuyos trabajos exploratorios deberían iniciar en mayo.

El plazo para que la Comisión de Hacienda, de Energía y de Asuntos Marítimos presentara un informe venció el 10 de diciembre, luego de que fue apoderada por el pleno hace un mes.

El acuerdo suscrito el 22 de octubre de 2020 permitirá a la empresa contratista hacer una inversión inicial de exploración de hasta 13 millones de dólares y, en el caso de ser exitosos, compartir un 40 por ciento de las ganancias con el país.

Pero el camino hacia la explotación y comercialización rentable del petróleo dominicano es largo y podría incluso no lograr su fin, tal como lo previene el propio contrato. Una de sus cláusulas señala que el Estado no garantiza la existencia de hidrocarburos y, en consecuencia, no está obligado a oroporcionar indemnización de ningún concepto.

La fase de exploración del área cedida podría tardar hasta 13 años, antes de que la empresa declare un descubrimiento comercial. Durante este período el contratista podrá renunciar y retirarse del contrato sin lugar a sanciones sí así lo deseara, mediante notificación con 30 días de antelación.

En caso de hallarse hidrocarburos durante la exploración, pero por razones de transporte no resulten comercial su extracción, el contratista tendrá derecho a un período de retención de hasta cinco años para hacer factible el transporte.

Si se lograra extraer y comercializar gas natural, el contratista tendrá derecho a un período de retención de hasta cinco años con el propósito de desarrollar su mercado, antes de reportar beneficios a las arcas públicas.

Apache Corporation tendría el derecho de comercializar los hidrocarburos extraídos, permitiendo al Estado el derecho de adquirir hasta un 15 por ciento de la producción, solamente para fines de satisfacer la demanda interna de petróleo y no para revenderlo fuera del país.

La fase de producción tendrá una duración de hasta 25 años, prorrogables hasta un límite de 35 años, luego de lo cual se devolverá el área al Estado.

Durante la fase de producción la empresa presentará un informe mensual de producción al Ministerio de Energía y Minas y un informe mensual de ingresos y egresos, en el que presentará detalles sobre el nivel de la extracción y las condiciones operativas del pozo.