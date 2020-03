El Partido de la Liberación Dominicana en el peor momento de su historia

El estado de ánimo actual del electorado, especialmente en torno a la corrupción, impulsa esto. Pero también hay una profunda insatisfacción con el proceso de las primarias del PLD. Casi 2 de cada 3 dominicanos (67%) creen que las primarias del PLD 2019 NO fueron libres ni justas, incluido el 61% de los que votaron por Medina en 2016. [Figura 8]

El deterioro del PLD, y la visión negativa de su proceso de primarias abre un poco la puerta para Leonel Fernández. Con el 17% de los votos probables, él está detrás de Castillo, postulado por el PLD, por solo 7 puntos. Sus votantes son más jóvenes que los de Castillo (el 37% de los votantes de Fernández tienen menos de 30 años, en comparación con el 24% de los de Castillo), y obtiene el 22% de los que votaron por el presidente Medina en 2016.

Castillo está debilitado por sus lazos con el partido, y la encuesta también sugiere que no ha podido presentarse efectivamente a los votantes. La mayoría dice que no es un líder fuerte; la mayoría no cree que sea honesto y confiable, y solo el 34% dice que le importan las personas como yo. En general, solo el 21% de los dominicanos tiene una imagen favorable de él, y el 63%, casi dos tercios, lo ve negativamente.

“Castillo está realmente agobiado por la imagen negativa del PLD”, dice Reis. “Margarita puede impulsar su campaña, pero es una apuesta arriesgada, y puede servir para vincularlo más estrechamente con la administración de Medina y la estructura de poder del PLD”.