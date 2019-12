$!El PLD advierte a Fuerza del Pueblo que las elecciones no son una “guerra”

Apoyo al voto automatizado

Danilo Díaz, miembro del Comité Político del PLD, dijo que casi todos los candidatos están en contra del voto manual, por lo dificultoso que es: “Los candidatos a síndicos, regidores, suplentes, no quieren voto manual. No va a encontrar uno solo que le diga que quiere un voto manual, eso lo está sintiendo el PRM en su partido”, subrayó. Destacó que el PRM no se ha opuesto al voto automatizado.