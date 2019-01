$!“El PLD está dividido porque no regularon en su momento las ambiciones de poder”

El Gobierno quedó atrapado en el caso Odebrecht

Temístocles Montás estima que el caso Odebrecht fue complicado para el Gobierno porque quedó atrapado y se generaron situaciones que le obligaron a actuar con cierta rapidez. Dijo que esa actuación rápida condujo a que no se investigaran a fondo muchas cosas. Sostuvo que el tiempo permitió a las autoridades investigar a fondo. “Si hay un político probado soy yo”, señaló al expresar que a él se le investigó de arriba abajo sus posesiones y cuentas bancarias y no le encontraron nada. “Soy de los pocos políticos dominicanos que no tiene un metro de tierra, que lo que tengo es de lo que yo vivo, nadie puede decir que yo tengo finca, nadie puede decir que yo tengo propiedades, y yo creo que las autoridades hicieron las investigaciones bien”, indicó.