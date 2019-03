$!El PLD opta por el padrón semiabierto para sus primarias

Luego de que, por mayoría absoluta en una reunión de 35 minutos el 27 de octubre del año pasado, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acogiera la modalidad de elecciones primarias y simultáneas usando el padrón general de la Junta Central Electoral, el Comité Político decidió anoche utilizar el padrón “semiabierto” que consiste en excluir a los miembros de otros partidos, evitando que puedan votar en las primarias peledeístas.

“Aquellos partidos que escogieron las primarias abiertas se regirán por el padrón general de la Junta Central Electoral, aunque entiende el PLD que de ese padrón se deben segregar aquellas personas que pertenezcan a otros partidos políticos. En definitiva que solamente figuren en ese padrón los miembros del PLD y aquellas personas apartidistas y que figuren en el padrón oficial de la Junta Central Electoral”, explicó el secretario general, Reinaldo Pared Pérez.

El primero de los puntos aprobados, el 27 de octubre, fue la celebración de primarias simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral, acorde al artículo 45 de la Ley número 33-18, párrafo tres, el que expresa: “El organismo competente en cada partido, agrupación y movimiento político de conformidad con la presente ley para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos o candidatas son los siguientes: Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comisión Política, Comité Nacional o el equivalente a uno de estos, de igual manera tiene facultad para decidir la modalidad y método a utilizar”.

Ayer el presidente Danilo Medina, quien no asistió a la reunión porque estuvo en el Consejo Nacional de la Magistratura, afirmó que los “padrones no sirven, no se han saneado”, al aclarar la permanencia del juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra en el padrón del PLD.

La reseña del PLD indica que el Comité Político dejó anoche conformada una comisión que, para el lunes primero de abril, debe presentar un informe de cómo quedarían los estatutos de esa entidad adaptados a las nuevas disposiciones de la Ley de Partidos y del Régimen Electoral.

Esa comisión tiene también la encomienda de presentar un informe adicional relacionado sobre el padrón de miembros del Partido de la Liberación Dominicana.