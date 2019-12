“El PLD va a barrer en las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020”

SANTO DOMINGO. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) barrerá en las próximas elecciones municipales del 16 de febrero y antes de finalizar el 2019 Gonzalo Castillo superará a Luis Abinader.

Esa es la apuesta del presidente interino de esa organización oficialista, Temístocles Montás, quien además advierte que la Fuerza del Pueblo puede ser que no obtenga ningún alcalde en esas elecciones.

Sobre las encuestas, y el posicionamiento de Luis Abinader en primer lugar señaló: “Eso es lo que dicen las encuestas que se publican, pero las encuestas que no se publican no dicen eso, dicen que prácticamente la diferencia eran cuatro puntos, entre Gonzalo y Abinader, cuando no habíamos celebrado la actividad (caravana del sábado 14)”.

“Nosotros pensamos que antes que termine el año Gonzalo estará por encima de Luis Abinader, esa es la realidad”, enfatizó.

Montás resaltó que para el PLD el adversario es el PRM y Luis Abinader, por lo que concentrarán todos los esfuerzos en esa dirección.

“Las encuestas que nosotros manejamos le dan un 3 o un 4 por ciento a la llamada Fuerza del Pueblo, de manera que para nosotros eso no es un problema”, insistió.

“A veces a uno le da pena ver lo que está ocurriendo ahora con el expresidente Leonel Fernández cuando sale a la calle, la gente ni lo toma en cuenta, no hay reacción positiva”, aseveró.

Recordó que sus diferencias con el exmandatario se deben a que sustentó la posición de que en el PLD “de que nadie se creyera que estaba por encima de los demás, que no podíamos propiciar el mesianismo dentro de la organización”.☻

Observó que hay señales que indican que en el sector que salió del PLD a él y los demás altos dirigentes que se quedaron no se les ve como adversarios sino como enemigos.

“Nada más hay que ver las redes sociales, las cosas que se dicen de nosotros en es para uno decir bueno, esto es...”, se quejó el presidente interino del PLD.

Sin embargo, entiende que el problema con Fernández y ese sector es político y no personal.