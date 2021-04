$!El presidente Luis Abinader no quiere que le hablen de reelección

El presidente Luis Abinader consideró como una irresponsabilidad e insensatez el hecho de que a unos ocho meses de Gobierno se comience a hablar de reelección, según informó el director de Prensa del Palacio Nacional, Daniel García Archibald, a través de su cuenta de Twitter.

Abinader habría declarado que solicitará al partido que no se habla más del tema por lo menos durante dos años.

De esa forma el presidente trata de terminar una discusión interna en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de modificar los estatutos que prohíben la reelección presidencial para un segundo mandato.

Sobre ese punto el ministro Administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, negó el lunes que se esté discutiendo una modificación de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para permitir que el presidente de la República, Luis Abinader pueda reelegirse, como dijo el dirigente de esa organización política, Franklin García Fermín.

"El presidente Abinader está concentrado en gobernar, en sacar a este país de la crisis y en generar empleos. No hay otro proyecto, no hay otra idea, no hay nada que nos mueva hoy que no sea eso", dijo el también presidente del PRM.

"Cuando de forma pública o privada un actor o un ciudadano lo plantea sólo he visto a un presidente molestarse", agregó el funcionario. Señala que el PRM es respetuoso de las opiniones que emitan sus dirigentes porque son tolerantes y democráticos. En alusión a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que ya perfila candidatos a la presidencia de la República, Paliza sostuvo que " estamos apenas comenzando un proceso de presidencial; tenemos siete meses, aquellos que están pensando en eso están un poco desorientados y de verían reflexionar porque el país y el pueblo dominicano los hecho del poder", sostuvo.

El dirigente perremeísta y ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Franklin Gracia Fermín, informó ayer que discutirían la modificación de los estatutos del PRM para ponerlos acorde a la Constitución de la República, que establece dos períodos presidenciales consecutivos y nunca jamás, posibilidad que no está contemplada actualmente en los estatutos de ese partido.