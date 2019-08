$!El PRM alerta sobre descontrol y despilfarro en el gasto público

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) alertó este martes que el descontrol y el despilfarro en el gasto público no permiten atender de forma responsable la situación fiscal y el aumento de la deuda pública en país.

El secretario Técnico y de Políticas Públicas del PRM, el economista Miguel Ceara Hatton, en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente del partido, José Ignacio Paliza y Ulises Rodríguez, presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, y otros dirigentes perremeístas advirtió que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana actúan como si el país no tuviera mañana, pues no se imponen restricciones presupuestarias y no les importa dejar el país en quiebra.

Ceara Hatton puntualizó que hasta ahora el nivel de liquidez internacional ha permitido la emisión de deuda soberana en moneda extranjera, y el uso de los ahorros de los trabajadores dominicanos acumulados en las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) han servido para financiar la deuda pública con emisiones locales.

“Pero estas condiciones no siempre se mantendrán. La capacidad de endeudamiento está en el límite, y se ha desaprovechado años muy favorables con precios de petróleo y tasas de interés internacionales bajas. Los niveles de corrupción e impunidad se han tragado el dinero de los impuestos y de la deuda pública acumulada, en detrimento de los servicios públicos”, precisó.

Según cifras del Gobierno Dominicano, en los primeros 212 días transcurridos del año 2019, el ritmo de endeudamiento fue de casi RD$763 millones de pesos diarios o 15 millones de dólares., citó Ceara para advertir que “el nivel de la deuda consolidada a finales de julio de 2019 es de US$44 mil millones equivalente al 50% del producto interno bruto (PIB)”.