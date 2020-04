$!El PRM condiciona aprobar prórroga estado de emergencia pedida por Danilo

“Resulta inexplicable que por incapacidad o negligencia del Gobierno todavía no se realicen pruebas masivas a los ciudadanos; no se habiliten hospitales temporales; no se aplique el aislamiento obligatorio y total recomendado por el Colegio Médico Dominicano; y no se adquieran con transparencia los insumos y equipos imprescindibles para combatir la enfermedad”, indica el comunicado.

Advierte que la pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria, económica, social y política que requiere de la acción concertada de todo el liderazgo nacional para su solución definitiva.

“En el Partido Revolucionario Moderno entendemos que la prioridad del momento para todos los actores políticos, económicos y sociales es trabajar unidos para garantizar la atención sanitaria y la protección económica de los ciudadanos dominicanos.

“Por esta razón, nuestros senadores y diputados aprobaron en el Congreso Nacional la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo el 18 de marzo del 2020 para declarar el Estado de Emergencia Nacional durante 25 días”, expone.

El PRM ilustra que, en su cuenta de twitter, Pontifex_es, el Papa Francisco escribió: “en estos momentos de dolor, la gente hace muchas cosas buenas; pero también surgen ideas para aprovecharse del momento en beneficio propio, para obtener ganancias. #Oremos Juntos para que el señor nos dé a todos una conciencia recta, transparente.

“Esta advertencia nos llega precisamente cuando detectamos evidencias de sobrevaluación de aproximadamente 1000 millones de pesos en una orden de compra de mil quinientos millones de pesos (RD1, 500 millones) para adquirir insumos y equipos necesarios para proteger y salvar las vidas de los dominicanos”, dijo.