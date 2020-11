$!El PRM no estaría en ánimos de reintegrar a Eddy Olivares al partido

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, dijo que ese organismo evaluará si acepta o no la reintegración de Eddy Olivares a sus filas tras haber solicitado una licencia para aspirar a presidencia de la Junta Central Electoral (JCE).

Olivares solicitó dicha licencia pese a que el PRM había informado que no aceptarían que personas con activismo político formaran parte del órgano electoral.

“La dirección del partido tendrá que estudiar si acepta o no el reintegro o la documentación que envía el compañero Eddy Olivares”, refirió Paliza al destacar que aun no han recibido la carta en donde el exmiembro de la JCE anuncia que retoma su condición de miembro activo del PRM.

“Los partidos son estructuras muy serias. Ser miembro de un partido o un organismo reviste o tiene consigo un sinnúmero de compromisos que no son cualquiera. Usted no toma y deja a su gusto sino en virtud de sus organismos, de sus estatutos y de compromisos y la seriedad que significa militar en un partido político, además, asumir sus causas, más cuando sus causas son justas como una Junta Central Electoral independiente”, señaló.

Describió que, desde su punto de vista, hay temas que para el partido son demasiado fundamentales, ya que como organización surgieron como consecuencia de la conculcación de la justicia por un Gobierno que se cogió la justicia para sí y desbarató el principal partido de la oposición que era el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

“Surgimos de esas luchas que reclamaban una Junta Central Electoral independiente, justicia independiente, y esa es la columna vertebral y fundamental del PRM. Esas luchas. Eso no puede estar en juego, nadie puede colocarla a un momento cuando el interés suyo particular no le conviene dejar a un lado y de retomar en otro. Esa es la esencia del Partido Revolucionario Moderno”, resaltó.