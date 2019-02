$!El representante diplomático de Guaidó tiene varios años residiendo en el país

Eusebio Carlino Linares, nombrado ayer representante diplomático de Venezuela en República Dominicana por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, está establecido en el país desde hace varios años.

Carlino Linares es actualmente asesor financiero del Banco de Ahorros y Crédito Empire, en cuya entidad financiera también se desempeñó como director general desde septiembre del 2013 a enero del 2018, según se informó en esa institución.

Se recuerda que República Dominicana fue uno de los 19 países que votó el pasado 10 de enero de este año ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por ““no reconocer la legitimidad” del actual período de Nicolás Maduro.

Casi un mes después, también respaldó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Márquez.

Al respecto, el excanciller dominicano Hugo Tolentino Dipp dice que después del país no reconocer a Maduro, Carlino Linares lo más probable será recibido por el presidente Danilo Medina.

El embajador de Venezuela que está en el país y nombrado por Maduro es Alí de Jesús Uzcátegui Duque.

“Yo me imagino que el Gobierno reconocerá a ese embajador porque el Gobierno condenó en la OEA al Gobierno de Maduro y apoyó al presidente Guaidó. Eso es lo que yo me imagino que hará el Gobierno”, sostuvo Tolentino Dipp.

Entrevistado vía telefónica, el excanciller calificó también como “nacionalistas de hojalatas” que apoyan las intervenciones “tanto teóricas como físicas” de pueblos extranjeros a Venezuela”, cuando, según él, es el propio pueblo de ese país que debe resolver sus asuntos políticos.

“Yo no quiero hablar de representaciones diplomáticos, ese es un problema (situación política) que tiene que ser resuelto por los venezolanos, no por la OEA, no por nadie, ni por ningún país extranjero, sino simplemente por los venezolanos,”, considera el también historiador y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Diario Libre trató de comunicarse con la viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marjorie Espínosa Rouge, para conocer sobre el recibimiento a Carlino Linareres, pero no fue posible