El Senado aprobaría Código Penal con inconsistencias observadas por sectores

El Senado se apresta a aprobar un proyecto de ley de Código Penal, sin modificaciones, como fue sancionado en la Cámara de Diputados y que según el Ministerio Público, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Ministerio de la Mujer y otros sectores tiene inconsistencias que desnaturalizan algunos principios y riñen contra la Constitución.

Al menos esa fue la última decisión adoptada por la comisión especial del Senado, que preside el senador Santiago José Zorrilla, apoderada del estudio de esa iniciativa, que ha causado posiciones encontradas incluso entre los propios senadores.

El informe de la comisión especial deberá ser conocido y sancionado por el pleno senatorial. La legislatura extraordinaria terminará el próximo 15 de agosto y de no ser aprobada la pieza en ese periodo perimirá y deberá ser reintroducida.

Ayer, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, favoreció que el proyecto de ley del Código Penal se pueda enriquecer y que ese hemiciclo se tome su tiempo estudiándolo, ejerciendo su rol como órgano bicameral.

Aunque admitió que él no está de acuerdo con las tres causales que permitirían el aborto, destacó que es importante que el país cuente con un Código Penal robusto y que cada cámara legislativa realice su trabajo como parte del fortalecimiento democrático. Pidió a los diferentes sectores no desesperarse y aseguró que no han recibido presiones ni le han “bajado línea” al respecto.