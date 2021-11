$!El Senado aprueba en primera lectura el Código Penal

Lorenzo, ante las diferentes opiniones que surgieron durante la aprobación, pidió que no se festine la iniciativa legislativa.

“Eso es lo que prima en una democracia, que haya personas que no estén de acuerdo” , sostuvo al respaldar la aprobación del Código Penal, liberado de lectura para su sanción.

Aclaró que en la normativa se penaliza la reincidencia contra criminales no reformados, la responsabilidad penal a los partidos políticos, la responsabilidad penal a la persona jurídica, y que penaliza la violencia doméstica.

Los senadores expresaron que el tema del aborto se mantiene penalizado.

El senador Santiago Zorrilla, presidente de la Comisión Bicameral, resaltó los aportes de toda la sociedad.

“No hay un miembro de la comisión que pueda decir que no fue escuchado, no puede decir que no se hizo en consenso entre todos”, acotó.

El también miembro de la comisión bicameral, Franklin Romero, valoró el apego a la Constitución que tuvo este proyecto de ley durante su estudio.

La comisión bicameral de 27 senadores y diputados hizo 70 modificaciones a artículos del Código Penal, desde el pasado 16 de agosto,

Luego de que varias organizaciones que trabajan a favor de la niñez se pronunciaron en contra del borrador del Proyecto de Ley de Modificación del Código Penal al que se le había incluido la eximente en la violencia intrafamiliar de “la disciplina bien aplicada” de los padres hacia los hijos, la comisión eliminó el párrafo dos del artículo 123 sobre este particular para resolver el impasse.