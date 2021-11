$!El Senado es el que debe sancionar al senador Victoria Yeb, dice la DGCP

Sugiere medidas correctivas

El abogado, experto en Contrataciones Públicas, Rafael Dickson Morales, recomienda implementar medidas correctivas necesarias para evitar que funcionarios con prohibiciones legales sean oferentes de instituciones públicas. Sugirió reformar la ley y hacer una profilaxis, como por ejemplo, a través de revisiones cruzadas de registros mercantiles, lo que ameritaría tiempo y mayor personal en la administración pública. “De manera concreta el artículo 14 de la ley de Contrataciones Públicas habla de que los miembros del Congreso Nacional no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado. Eso implica que ninguna empresa de una persona vinculada a ese funcionario, a esas personas, pueden contratar con el Estado bajo ninguna modalidad de compra. Es decir, no importa que sea una compra directa o una compra menor”, afirmó. Se refirió a la necesidad de fortalecer los controles estatales para que los que tienen ese tipo de prohibiciones legales no incurran en maniobras como vender sus empresas para que éstas puedan seguir siendo proveedoras del Estado.