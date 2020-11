$!El senador Franklin Peña renuncia su militancia en el PLD

El senador por la provincia de San Pedro de Macorís, doctor Franklin Peña renunció a su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mediante una comunicación dirigida al presidente de la organización Juan Temístocles Montás y al secretario general Reinaldo Pared Pérez.

La carta tiene fecha de este viernes 13 de noviembre y fue recibida a las 6:16 de la tarde. La información fue confirmada por el asistente del legislador Melvin Guerrero.

“Permanecí en el PLD con la esperanza de que retomáramos el rumbo perdido y que las experiencias de las elecciones pasadas sirvieran para unificarnos, sin embargo, el trabajo se ha hecho difícil, persisten faltas del pasado, que me han hecho concluir que mi tiempo en el partido por el cual he luchado diariamente ha concluido. Digo adiós dejando atrás amigos reales y compañeros de los cuales me duele alejarme, tomamos caminos diferentes, pero sé que en un punto nos encontramos y podremos seguir luchando juntos por el bienestar de nuestro país”, escribió el legislador en la carta.