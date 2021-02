$!Elías Serulle promueve candidatura en el PLD y afirma que el partido retomará confianza del pueblo

El exdiputado Elías Serulle presentó sus aspiraciones al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ocasión que aprovechó para invitar a los peledeístas a hacer una mirada crítica hacia la realidad actual de la organiazación, a fin de lograr una transformación a base de procesos transparentes y de cumplimiento de los estatutos.

Como miembro del Comité Central del PLD explicó que para una transformación de dicho partido es prioritario “reconocer aquello en lo que nos equivocamos para superarnos a nosotros mismos" y crear los ajustes necesarios a lo interno, así como en la conducta de los miembros, para presentar un PLD en el que el pueblo vuelva a confiar.

“Como miembros del Comité Político del PLD, seremos una puerta abierta para atender las inquietudes de la base del Partido. Si escuchamos a la base, también estamos escuchando las necesidades de las comunidades”, explica el también exdiplomático.

Destaca, además, que el PLD cuenta con todas las herramientas para fortalecer su credibilidad, conectar nuevamente a través de su gente y con ello volver al poder.

“Retomaremos la confianza del pueblo como el mejor partido. Pero eso no se logra sólo con discursos. No es solo hablar de don Juan, es producir el cambio en nuestro interior. Esto no será posible si no sucede en el corazón del peledeísta. Debemos escoger a los mejores dirigentes y garantizar espacios y oportunidades a quienes por trayectoria han hecho viva la misión de servir al partido, para servir al pueblo. La meta es impregnar al PLD del legado de nuestra fundación, fortalecernos como la verdadera oposición, y de camino volver con un Gobierno transformador”, afirmó Serulle, a través de un comunicado de prensa.

Elías Serulle ha sido cuatro veces diputado, embajador de República Dominicana en Turquía y vocero en tres ocasiones del bloque del PLD.