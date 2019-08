$!Emelyn Baldera: “La mujer debe ganarse una candidatura por su capacidad, no por cuota de igualdad”

Si no nos involucramos en los procesos políticos no podremos impulsar esas transformaciones que necesita el país. Inclusive, partiendo del arte y la cultura hay muchas iniciativas aún por implementar en nuestro país. Creo que llegó el momento de la acción, de movernos y no quedarnos simplemente denunciando y criticando a través de las redes sociales o medios tradicionales de comunicación.

Desde pequeña vi a mis padres trabajar con la comunidad, mi madre hasta pocos años antes de morir alfabetizaba en mi casa a jóvenes y niños. En mi hogar lo que vi fue a dos personas entregadas por contribuir con el bien común de la mano de los grupos de la iglesia. Desde muy pequeña fui catequista y me involucraba en las actividades de la iglesia y los grupos. Mis padres eran dirigentes de la Pastoral Familiar. Creo en la entrega, en el compromiso, eso fue lo que aprendí de mis padres y de alguna manera es lo que he querido hacer en esta etapa de mi vida profesional. Decidí estudiar periodismo y comunicación social a pesar de que tenía una beca para estudiar cualquier otra carrera, pero estaba convencida de que desde la comunicación es mucho lo que se puede aportar y ahora estoy lista para el siguiente paso, para seguir aportando a la sociedad desde una posición política.

¿Crees que se puede confiar más en las mujeres que en los hombres en la política?

Sin plantear una división de género y mucho menos de competencia, en muchos casos creo que sí. Las mujeres hemos demostrado que nos entregamos en cuerpo y alma a los proyectos que asumimos, sin importar qué tan cansadas estemos. Pienso que esa sensibilidad con la que fuimos creadas nos permite asumir con otra perspectiva la vida y cada proyecto. Estoy convencida de que si más mujeres asumieran un compromiso con su país desde la política las cosas fueran diferentes.

¿Qué piensas de la equidad de género?

Creo en que juntos, hombres y mujeres podemos impulsar un mundo mejor. Pero también pienso que no se ha sido justo con la mujer. Hemos tenido que demostrar más allá de lo que históricamente se le exige al hombre para que se entienda que tenemos capacidades iguales y que podemos asumir todos los trabajos que ellos asumen. Que hoy ya no deben existir barreras para nosotras las mujeres. Que necesitamos que por nuestras capacidades se nos abran las puertas en lo laboral, en lo dirigencial y de igual manera en la política. Que no debe ser una imposición. Es tiempo de que cambie la fórmula de participación de la mujer en la política. Es tiempo de que no sea algo impuesto, ni porque hay que cumplir con una cuota, sino porque exista una real apertura a la mujer, y que todo eso sea motivado, naturalmente, por nuestro talento, nuestra capacidad y nuestras virtudes.

¿Cómo logras tú el equilibrio de mujer trabajadora, madre y esposa y ahora que buscas abrirte espacio, como política?

Nunca me dijeron que sería fácil, pero si contamos con el apoyo necesario y la dedicación, lo podremos lograr. Es cuestión de saber darle el tiempo y espacio a cada tarea y ajustar la agenda para lograr ese equilibrio. Lo que nunca dejaré es de ser humana, de ser mujer y tampoco dejaré de ser madre o esposa. Por consiguiente, lo más importante es tener claro que si Dios ha permitido que asumamos alguna función, no debemos olvidar la más importante que es ser luz en nuestros hogares.

¿Por qué debemos asumir que eres diferente a otras mujeres que aspiran a una candidatura política?

Creo que Dios nos hizo únicos e irrepetibles. No hay nadie más como Emelyn Baldera, por consiguiente, todo lo que pueda hacer o motorizar será de alguna manera algo diferente. No importa si, desde una posición, tienes que hacer el mismo trabajo que todos hacen, lo importante es saberle impregnar a ese trabajo tu sello, tu marca, esa forma de ser y de accionar, eso lo hará diferente. La visión que tengo de la familia, del compromiso, del rol que debe jugar la mujer y su participación en el campo laboral y político, del ser humano, de los valores, de la equidad de género, establecerá la diferencia a la hora de que nosotros trabajemos cualquier proyecto desde la política.

Al preguntársele sobre la candidatura a que aspira y por cuál partido político, dijo que en su momento ofrecerá todos los detalles correspondientes sobre esa cuestión, pero que por ahora se encuentra trabajando día y noche en su nueva función.