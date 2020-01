Empresa digital renuncia del equipo de campaña del candidato Rafael Paz

La empresa de comunicación digital y redes sociales, Ode Social Media, renunció el lunes del equipo de campaña de Rafael Paz, candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional.

Así lo informó, a través de su cuenta de Twitter, la fundadora de la citada empresa, Oneida Polanco (Odé) que atribuyó su decisión “a situaciones internas” en el proyecto político.

"Con mucha decepción y debido a situaciones internas respecto a temas puntuales comunico mi decisión de no continuar en el proyecto político de @rafaelpaz220 aspirante a senador por el DN", dice Polanco en uno de los varios tuits que publicó.

Sostuvo que su equipo y todo lo que tiene que ver con su empresa abandona la relación profesional con la campaña de Paz y agradeció la oportunidad que el candidato le brindó, la que realizó "con mucha dedicación y amor".

Dijo también esperar que los “compromisos económicos pendientes se honren como corresponde”.

Tras anunciar su decisión, en otros mensajes hace referencia a personas que descalifican un trabajo profesional para no pagar honorarios, pero no específica si se refiere a su contrato con el aspirante a una curul en el Congreso Nacional.

“Esa táctica de descalificar colaboradores lo hacen los cobardes para no pagar ...... NO ME BUSQUEN EL LADO MALO que me lo van a encontrar”, dijo.