$!“En el país hay un problema serio de inseguridad ciudadana”

La República Dominicana tiene cuatro grandes desafíos que enfrentar, en una lista encabezada por el tema de la seguridad ciudadana que se ha convertido en un problema serio al que un próximo gobierno tendrá que prestarle mayores atenciones.

El planteamiento lo hizo el precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Temístocles Montás, quien considera que es necesario empoderar a la policía frente a la población.

“Yo soy de los que creen, y no creo que sea solo eso, que mientras el policía sea un marginado social, aquí no habrá manera de enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana. No quiero reducir el problema solo a eso”, enfatizó.

Aseguró: “Aquí hay gente que le da tres galletas a un policía y no pasa nada, y ese tema hay que abordarlo”.

Montás señaló como un segundo tema medular la corrupción y la impunidad, que a pesar de los pasos institucionales que se han dado, en un próximo cuatrienio también deberá otorgársele más atención a la justicia.

Precisó que si una persona “metió la pata” deberá pagar por eso, y que “si hay que hacer reforma para abordar ese problema, pues hacer reforma”.

En un tercer plano, el aspirante presidencial colocó el tema de la salud, el que considera deberá vincularse con la seguridad social. Sostuvo que así como le han prestado atención a la educación desde el año 2012, él observa como uno de los grandes debates con miras al 2020 es precisamente la la salud.

“Danilo (Medina) decía la educación es la otra cara de la libertad y yo digo la salud es la otra cara de la libertad, ¿por qué?, porque sin salud tú no puedes estudiar, sin salud no puedes trabajar, el tema de la salud deberá ser fundamental”, afirmó.

En el cuarto lugar, propuso la educación, cuya calidad sostiene el país debe mejorar.

“Está comprobado que si no hay educación no vamos para ninguna parte, y yo creo que el gran desafío ahora, ya que se le dio el 4% del PBI y habrá que darle más en el futuro, es cómo vamos a lograr una educación de calidad”, apunto al tiempo de lamentar que República Dominicana es unos de los últimos países de América Latina en calidad de educación.