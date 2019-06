$!En escenarios del PLD se debate “habilitar” al presidente Medina

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hay escenarios que se barajan como posibles opciones para establecer un acuerdo que luce difícil de llegar, ante la radicalización de los grupos danilistas y leonelistas.

Del lado danilista la condición principal es la “habilitación” del presidente Danilo Medina eliminando el artículo vigésimo, transitorio que le impide volver a ser candidato presidencial o vicepresidencial.

El menos radical del danilismo plantea el escenario en que Danilo Medina no participaría como candidato para los comicios del 2020, pero con el compromiso de que tampoco lo haga el expresidente Leonel Fernández, y se busque a un “tercero” apoyado por ambos.

En otro escenario cada uno de los líderes impulsaría a un candidato, bajando línea a sus seguidores. El objetivo sería preservar la unidad del partido morado y el poder.

Lo que se argumenta al margen en el PLD es que en ambos grupos cayeron muy mal las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Cedeño, quien señaló que tanto Fernández como Medina eran opciones de “perder-perder” para el partido.

Uno de los que han insistido en la opción del “ni tú no yo” es el aspirante presidencial Carlos Amarante, quien asegura que una vez Fernández se retire, se desvanecería la incertidumbre en que mantiene en el PLD el proyecto reeleccionista.

Esta posibilidad es rechazada por el grupo leonelista, que sigue radical en la idea de que no se modifique la Constitución, y no confía en que Danilo Medina no quiera aspirar una vez sea habilitado.

El escenario más temido y que se ha asomado en los últimos días es en el que el danilismo impulse una reforma, finalmente logre eliminar el transitorio y el PLD marche a una guerra que reeditaría la batalla del 2007 entre Fernández y Medina, en la que este último tomó la bandera del antirreeleccionismo y reconoció la victoria del entonces mandatario al señalar que “se impuso el Estado”.