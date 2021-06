$!¿En qué se ha centrado la comisión mixta bilateral de RD y Haití?

Carretera transfronteriza en Independencia

La inundación del lago Azuei y el lago Enriquillo provocó que de la mano de la cooperación europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se realizara, en el 2013, un estudio sobre la carretera que conecta la provincia de Jimaní con la comunidad haitiana de Malpase, con todos los detalles técnicos y de ingeniería para la construcción de una nueva vía de acceso entre las capitales Santo Domingo/Puerto Príncipe.

Ese estudio fue conocido a nivel del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones el cual sostuvo varias reuniones con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y comunicación vial de Haití, entre el 2014 al 2016, con el fin de evaluar una de las opciones presentadas dentro del Estudio, llegando a concluirse que la más viable era la opción que apunta a elevar la carretera unas 20 metros sobre el nivel del mar y romper la montaña que divide las comunidades fronterizas para desplazar el tránsito por esta zona, pero la propuesta no pudo ser materializada hasta la fecha porque el gobierno haitiano no terminó de decidir la conveniencia o no de la misma para su país.

“La solución más socorrida fue impulsada por los comerciantes dominicanos y haitianos que transportan mercancías de un lado a otro, quienes se organizaron para vaciar caliche sobre la ya inundada vía, siendo hasta el momento la solución que opera en esta zona”, explicó la coordinadora técnica de la comisión mixta.