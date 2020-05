$!Encuesta da un 41.9% a Abinader; 32.4% a Leonel y un 23.2% a Gonzalo

La firma encuestadora indica que un 57% de la población entiende que habrá una segunda vuelta, frente a 43% que entiende que no. “Para el caso de una segunda vuelta el escenario sería el siguiente: el candidato del PRM, Luis Abinader, obtendría el 45.3% de los votos, mientras que el candidato del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, alcanzaría 43.9% de la intensión de los votantes”, detalla el documento.

Indica también que un alto porcentaje de dominicanos que dice que acudiría a votar el próximo 5 de julio, alcanzando entre seguro y muy seguro el 69% de los entrevistados contra un 25% de seguro que no irá, poco seguro y muy seguro que no votaría y un 6.0% expresó que no tiene decisión.

“Del mismo modo, la mayoría de los dominicanos, un 77.0%, cree incorrecto el manejo del gobierno frente a la crisis sanitaria, mientras que el 19.0% entiende que existe un buen manejo de la crisis sanitaria y un 4.0% no sabe”, aduce.