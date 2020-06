$!Encuesta Polimetrics da a Gonzalo un 42.9% y a Abinader 39.2%

El candidato a la presidencia de la República, Gonzalo Castillo , por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lleva la delantera para ganar las elecciones del 5 de julio con un 42.9% frente a Luis Abinader del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), con un 39.2%, según la más reciente encuesta de la firma Polimetrics realizada a nivel nacional. Al preguntárseles a los entrevistados, ¿Suponiendo que las elecciones presidenciales fueran hoy, por quién votaría usted, entre...? el resto de los ciudadanos contestó que votaría por Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, con un 9.6%; Guillermo Moreno de Alianza País, con 1.8%; no votaría un 1.7%; mientras que no sabe o no responde un 4.8%.

Sobre la valoración de la gestión del gobierno para afrontar el coronavirus, el 63.7% la considera muy buena o buena; el 33.3% la valora como mala o muy mala, mientras que el 3.0% no sabe o no responde.



Al ser cuestionados sobre si los gobiernos del presidente Danilo Medina han sido beneficiosos para el país, el 67.7% contestó que sí; el 30.0% respondió que no y el 2.3% no sabe o no contesta.