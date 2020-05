Encuesta Polimetrics da como ganador con 40.4% a Gonzalo Castillo en elecciones

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y su compañera de boleta, Margarita Cedeño serían los ganadores de las elecciones del 5 de julio, según arrojó la encuestadora Polimetrics.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que Castillo y Cedeño obtuvieron un 40.4% en intención de voto, en comparación con Luis Abinader y Raquel Peña del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) con un 37.7%, lo cual representa una ventaja de un 2.7%.

Al preguntárseles: Suponiendo que las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Las respuestas fueron, según el estudio: Castillo y Cedeño 40.4%, y Abinader y Peña 37.7%. En tanto, un 8.8% dijo que votaría por Leonel Fernández con Sergia Elena de Séliman por la Fuerza del Pueblo; mientras que un 8.6% no sabe o no contestó.

Con relación a la seguridad de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales y congresuales, el 47.5% respondió con toda seguridad irá a votar; el 30.3%, probablemente irá a votar; el 14.1% probablemente no irá a votar; el 5.9% con toda seguridad no irá a votar y el 2.2% no sabe o no contesta.

Otra pregunta que se les hizo a los ciudadanos fue: ¿Cuál de estas frases se ajusta mejor a su decisión de voto? El 55.7% contestó sé a quién voy a votar y es muy difícil que cambie hasta la elección; el 13.5% dijo estoy casi seguro de a quien voy a votar, pero puedo cambiar; el 29.8% respondió no sé a quién voy a votar y el 1.0% no sabe o no contestó.