$!Encuesta Sigmados otorga un 40.6% a Gonzalo y 34.7% a Leonel para primarias

Las publicación de encuestas con mira a las elecciones primarias continúan. Este Martes, la firma Sigmados República Dominicana entregó una medición que afirma que Gonzalo Castillo, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuenta con un mayor porcentaje de votos frente a su principal contendor, Leonel Fernández, quien compite por la misma organización.

La encuesta asegura que el exministro de Obras Públicas y candidato del danilismo cuenta con un 40.6% de los sufragios, frente a un 34.7%, que se decantaría por votar por Fernández.

Un 20.2% dijo que no votaría y un 4.5 dijo no saber o no contestó ante la pregunta Y si los candidatos solo fueran Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, ¿por quién votaría usted?, dice el documento sobre la encuesta.

Otras puntualizaciones

La encuesta midió otros puntos, como la pregunta de si se consideraba que Castillo pudiera hacerle un aporte al país. Los resultados fueron un 55.8% que sí y 33.6 que no. 10.6% no contestó y/o dijo no saber. La misma pregunta se le hizo a los encuestados con relación a la figura de Fernández con los siguientes resultados: 52.3% cree que no frente a un 41.7% que piensa que si (6.0 expresó no saber o no quiso contestar).

También arrojó que 44.3% considera que una gestión presidencial de Castillo sería buena para el país (23.1, mucho y 21.2%, bastante), mientras que un 43.4% entiende que no sería buena (dividida en 20.5, con poco, y 22.9%, con nada). 12.3% dijo NS y/o NC.

Con la misma pregunta, un 59.2% dijo que un gobierno de Fernández no sería bueno (21.2%, poco y 38.0, nada), frente a un 35.2% que lo valoraría como positivo. 5.6 no contestó o dijo no saber,, de acuerdo a la encuesta.

Dice, además, que un 55.4% de los encuestados dijo tener intenciones de votar en las primarias del PLD y un 39.9 indicó que no. 4.7 expresó no saber si lo haría u optó por no contestar.

Valoración de los partidos y los precandidatos

De acuerdo a la encuesta, el partido de gobierno (PLD) tiene una simpatía de un 49.9%; el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ocupa el segundo lugar con un 32.8%; le sigue el Partido Revolucionario dominicano (PRD), aliado al Gobierno, con un 4.1%; luego el Reformista Social Cristiano (PRSC), con 1.3% y alianza País con un .6%. Un 8% indicó que su simpatía está en otra organización sin precisar cuál; 6.8 dijo que ninguno y 3.6 respondió NS/NC.

Sobre la valoración y conocimiento de Castillo y Fernández, la encuesta indica que el primero cuenta con un 4.83 de valoración y 76.5% de conocimiento. En cambio, el expresidente Fernández obtuvo un 4.74% en el renglón valoración y 95.6% en conocimiento.