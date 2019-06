$!Enfrentamiento en el PLD se complica; leonelistas se rebelan en el Congreso

Conforme pasan los días la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se complica por las pugnas entre los danilistas y leonelistas, que mantienen una férrea lucha ante la posibilidad de una reforma constitucional.

Durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, la legisladora del PLD, Adalgisa Fátima Pujols, explicó que el grupo de 35 legisladores optó por solo “ponerse presente” en la sesión y no participar de las votaciones como una forma de manifestar la “indignación” por las acusaciones que hiciera el periodista Jaime Bayly, de que el expresidente Fernández estaría vinculado al narcotráfico y al capo Quirino Ernesto Paulino.

“Se están dando situaciones que sabemos que se están manejando de esa campaña sucia”, aseguró Pujols, quien dijo que defenderán al exmandatario ante cualquier escenario. “Se tienen la informaciones de quiénes están manejando todo eso”, prosiguió.

La diputada peledeísta aseveró que Fernández tiene en los legisladores que le siguen “un ejército” que lo representa, por lo que el ex jefe de Estado “no está solo”. También el diputado del PLD por La Altagracia, Hamlet Melo, reveló que tomaron la decisión de no votar tras una reunión aunque no especificó los detalles.