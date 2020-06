$!Equipo de Margarita denuncia que “tarjeta doble” que ofrece PRM “es un engaño”

El coordinador electoral del equipo político de Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República y candidata al mismo cargo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llamó este lunes a los beneficiarios del programa Progresando con Solidaridad “a no dejarse confundir por las promesas que está haciendo la oposición política de que darán una tarjeta que duplica los beneficios de ganar las próxima elecciones”.

Héctor Medina calificó la acción como “un engaño que pone en evidencia su desconocimiento de cómo funcionan las políticas sociales del Gobierno”.

Mediante una nota de prensa, Medina dijo que la tarjeta Progresando con Solidaridad es emitida por una entidad financiera, siguiendo los procedimientos, requisitos legales y mecanismos establecidos para incorporar a las familias, y dijo que si eso es así, se estaría “frente a una acción fraudulenta el que desde ya se esté visitando a las familias para cambiarle dicha tarjeta”.

“Hay que hacer un llamado a las familias para que no se dejen engañar ni confundir. Hemos recibido información de personas que han ido a cambiarle la tarjeta actual que tienen, que es un medio de pago legal y a la que se han incorporado porque las familias clasifican, por ese cartón con el logo del PRM (Partido Revolucionario Moderno), y eso es un robo; hay que tener cuidado hasta con la intención con que te quitan tu tarjeta”.

Señaló que llenar un formulario y entregar un cartón “es una irresponsabilidad de marca mayor, y un desconocimiento total de cómo funcionan las instituciones tanto en el Estado como en el sector privado, y expresó su preocupación de que eso se esté haciendo de manera alegre, diciendo que te voy a dar el doble, porque sencillamente los programas sociales no funcionan así”.

Puso como ejemplo el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP), los cuales se dan a las familias que, perteneciendo a Prosoli, cumplen con ciertos requisitos, como es que tengan miembros de entre cinco y 21 años que estén inscritos en el sistema educativo público y que cumplan con el 80 por ciento de asistencia a clases. “Y solo así pueden recibir esa transferencia”.

Medina manifestó que las familias reciben la transferencia monetaria “Comer es Primero” solo si cumplen con los requisitos que consisten en el chequeo de los niños para que se mantengan sanos, exámenes de papanicolau y mamografía para las mujeres mayores de 35 años; ingesta de hierro y ácido fólico para las embarazadas; asistencia periódica obligatoria a las Unidades de Atención Primaria del Ministerio de Salud Pública (UNAP) que le corresponda, entre otras en el área de la salud.

Añadió que el sistema de protección social en la República Dominicana ha recibido su mayor impulso con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes “lo iniciaron, lo desarrollaron y lo seguirán profundizando a partir del próximo período de Gobierno que encabezarán Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño desde el próximo 16 de agosto”.

“La única forma de preservar, profundizar y avanzar en los programas de protección social es con el PLD dirigiendo los destinos del país. Si no hubiese sido por estos programa de protección social, no hubiésemos podido establecer un programa de ayuda frente la pandemia del COVID-19 en tan corto tiempo como Quédate en Casa, que se hizo de manera objetiva y seleccionando a las familias de manera científica a partir de una base de datos, y no porque tuviera un letrero de partido político alguno”, señaló.

Medina enfatizó que quienes están actuando de esa forma demuestran que están desesperados, “pero esa desesperación no debe llevar a la oposición a hablarle mentira a la población, porque eso es jugar con las necesidades y la dignidad de las personas más carenciadas y vulnerables del país.