Equipos deben ser auditados cada proceso

El planteamiento del coordinador de Participación Ciudadana es que los equipos a utilizarse para el voto automatizado deben ser auditados no sólo una vez sino en cada ocasión que se vaya a utilizar dicha modalidad, debido a que esta sería la garantía que se ofrecería a quienes van a usar el software.

Castro Milanés señala que las auditorías tienen que ser llevadas cabo por firmas reconocidas y con una previa licitación.

“Tenemos que tener claro algo, un malware que llegue a un sistema puede que no sea culpa, o no puede no, casi nunca, es culpa de quien opera el sistema”, advierte el coordinador general de Participación Ciudadana.

Para Castro Milanés la auditoría que requerirían los equipos para determinar si hubo o no fraude durante el proceso de votación no es una “que se hace una semana” sino que requeriría tiempo y mucho nivel técnico.

Sin embargo, cree que el sistema debe actuar en consecuencia y todo lo que pudiera mejorar la transparencia debe ser llevado a cabo y cada paso revisado.

“Siempre hemos dicho que se auditen los equipos desde antes del proceso. Si se hubiese hecho la auditoria en el momento en que nosotros lo indicamos y que se debió hacer, yo creo que esta crisis, esta situación se hubiese evitado”, dijo en referencia a los señalamientos que se han hecho a la JCE, desde el sector que encabeza el precandidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, quien de acuerdo con los resultados oficiales obtuvo 885,233 votos frente a los 911,923 que obtuvo el también precandidato Gonzalo Castillo.