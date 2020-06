$!Especialistas del PRM explican por qué no deben extender el estado de emergencia

A través de un comunicado de prensa, los médicos exponen que a 13 semanas de iniciarse la respuesta de las autoridades ante la pandemia del COVID-19 y de haberse instaurado el estado de emergencia nacional “puede afirmarse que en la actualidad no hay justificación médica para extenderlo”.

Los médicos Plutarco Arias, Mario Lama y Eddy Pérez Then y el abogado Antoliano Peralta Romero expusieron este jueves el por qué entienden que no existen razones sanitarias ni jurídicas para que el Congreso apruebe una quinta extensión del estado de emergencia, como solicita el Poder Ejecutivo.

“Por lo previamente expuesto, si el comportamiento de la epidemia en el país no cambia, el gobierno debe seguir abriendo la economía gradualmente, considerando los siguientes aspectos: Proteger a las personas vulnerables, realizar una campaña educativa comprensiva, mediante diferentes medios de comunicación, promoviendo en la población Dominicana el lema de no bajar la guardia, crear comisión no gubernamental cuya finalidad principal sea confeccionar indicadores claros y precisos que permitan la toma de decisiones en cuanto”.

Además, proponen: que la comisión post confinamiento debe, conjuntamente con el Ministerio de Salud de la República Dominicana, monitorear, de forma sistemática y constante el número de casos diarios de la enfermedad,

En el aspecto jurídico exponen que la quinta petición de prórroga del estado de emergencia solicitado por el Poder Ejecutivo “carece también de las justificaciones jurídicas necesarias para la extensión del estado de excepción, y por tanto incumple con la exigencia del párrafo II del artículo 28 de la Ley Orgánica No. 21-18 sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplado por la Constitución de la República Dominicana”.

“Como se puede advertir, las medidas restrictivas para combatir la pandemia con las cuales pretende el Poder Ejecutivo justificar la prórroga son de tipo económicas, sin especificarlas, lo cual significa que es innecesario otorgar poderes extraordinarios al presidente de la República para que pueda restringir los derechos fundamentales de libre tránsito y reunión establecidos en los artículos 46 y 48 de la Constitución”, sostienen los especialistas del PRM.