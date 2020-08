$!Estados Unidos explica intenciones de visita de Pompeo a República Dominicana

Relaciones de República Dominicana con China

Sobre si Mike Pompeo debatirá con las nuevas autoridades del gobierno dominicano las relaciones entre República Dominicana y China, el embajador Michael Kozak dijo que considera oportuno que el tema surja en algunas de las conversaciones, sin embargo, no especificó si es uno de los puntos en la agenda del Secretario de Estado.

Asegura que uno de los mayores problemas en la República Dominicana con el que lidia Estados Unidos es tratar de mejorar el estado de derecho, la transparencia y mejorar las condiciones para la inversión, porque “la influencia de China en la región a veces funciona en otra dirección”.

“Entonces, básicamente, sin entrar en lo que diremos o no diremos en esta conversación en particular, diría que en toda la región lo que les estamos diciendo a los líderes es que miren, China es alguien que es una gran economía, todos tenemos que lidiar con eso. Comerciar con China, hacer tratos con China, eso es algo que hacemos, eso es algo que hacen ellos. Pero, nuestro mensaje principal es hacerlo en sus términos de buenas prácticas comerciales, abiertos, transparentes, modernos y del siglo XXI. No lo haga en su modelo de toma imperialista, de concesiones territoriales del siglo XIX, o préstamos opacos, tipo trampa de deuda, que comprometa su soberanía y demás. La gente puede tratar con éxito con China. Simplemente tienen que ser duros al respecto, y encontramos que ese mensaje resuena muy bien en la región”, dijo Michael Kozak.

Otra de las recomendaciones que dio el subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental, a los países de la región, fue que cuando se trate de tecnologías sensibles con China sean selectivos sobre a quién confía sus datos, a menos que deseen que todos sus datos estén en manos del Partido Comunista Chino, y que traten de tener en cuenta las consideraciones de seguridad nacional al tomar decisiones comerciales .

“Esos son los consejos que les hemos dado a los países de la región, y encontramos que resuena muy bien, y básicamente estamos diciendo que traten con China, pero que hagan que traten en sus términos; no negocie en sus términos no tan buenos”, consideró.