$!“Estoy abierto a discutir una gran propuesta nacional por el cambio”

Advierte que el PRM defenderá la democracia “cueste lo que cueste”

Luis Abinader dijo que confía en la sensatez “que, en este caso el presidente pueda demostrar. “...y yo le recomiendo sinceramente al presidente que no se involucre (en la reelección), que sería un gravísimo error para él y para su partido”, dijo. Advirtió que un proyecto reeleccionista traería ingobernabilidad, y aseguró que no tienen ninguna preocupación con los legisladores del PRM, porque están firmes, además de que no les han hecho ofertas económicas para que favorezcan una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente Danilo Medina, y dijo que si las hubiese está seguro de que las van a rechazar. Recordó que los únicos legisladores que se opusieron a la reelección en la reforma constitucional del 2015 fueron los del PRM.