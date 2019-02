$!“Estoy concentrado en la ciudad en cuerpo y alma, el futuro solo lo sabe Dios”

“Hablábamos de suspender Brillante Navidad, no porque es un proyecto malo, es un proyecto muy bonito, que mi hija iba y lo digo públicamente, pero era como tener un Mercedes Benz y no tener con qué pagar el colegio a los hijos. Con esos fondos iluminamos el Ensanche la Fe completo y ahí viven 25 mil familias”, aseveró.

Explicó que no se va a dejar desenfocar de lo que es su planificación de terminar el malecón de Santo Domingo en 45 días, de terminar en 30 días el monumento de Fray Antón de Montesinos, “de levantar el orgullo de esta ciudad, y con la Plaza de los Trinitarios”.

“Confiaron en una propuesta joven, en una propuesta que daba una garantía o una percepción de cambio y el cambio no solo puede ser de una imagen de una gente joven con un equipo joven, tiene que ser de un compromiso y así lo hemos hecho, demostrando transparencia, demostrando honestidad”, manifestó.

David Collado quiere dejar claro que no tiene prisa en dar el próximo paso en su carrera política, en la que dio el salto al resultar electo diputado del Distrito Nacional en las elecciones del 2010.

Caos de la Duarte con París

Con relación al caos de la Duarte con París, Collado aseguró que su solución será una realidad este año aunque se queden algunos detalles para el año que viene. Reiteró que los principales líderes de los buhoneros de esa arteria comercial irán a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, en el mes de marzo para que sean testigos de cómo se resolvió un caos similar que existía en ese lugar.

Manifestó que ese viaje estaba programado desde el pasado año, pero que se ha dificultado un poco por las elecciones, pero para marzo el equipo de espacios públicos hará un tours por esa ciudad para que los buhoneros dominicanos vean cómo trabajan y viven sus pares ecuatorianos, que tienen casa propia y vehículos y sus negocios son prósperos luego que se organizaron. “Ellos nos expresaron que si lo hubiesen sabido se organizan antes porque les ha ido mucho mejor, ahora son sujetos de crédito, y Guayaquil tiene un programa integral que les dan cinco o seis años en la posición y si en ese plazo no tienen un negocio en el local, le dicen que no es emprendedor, que ha fracasado y lo incentivan para que no se quede ahí como buhonero toda la vida”.

Collado expresó que el equipo del cabildo está trabajando, y que ya se han tocado las puertas a tres o cuatro empresarios que están dispuestos a hacer inversiones como aportes a la ciudad.

“... porque los problemas de la ciudad tenemos que asumirlos entre todos, es imposible que un alcalde quiera venir aquí a burlarse de ustedes, a decir que va a resolver todos los problemas solo”, dijo.

Manifestó que tiene el compromiso del presidente Danilo Medina, quien le prometió que el Poder Ejecutivo contribuiría con mejorar toda la zona.