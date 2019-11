$!Euclides Sánchez: si el PLD no retoma el camino se puede hasta desintegrar

“Entonces no podemos llevar al Comité Político a amigos o porque me caes bien, no, siempre debemos ver la formación política que tiene el militante”, acotó.

Sánchez fue uno de los dirigentes que aspiraba a formar parte del Comité Político tras las renuncias de seguidores del expresidente Leonel Fernández y no fue elegido, lo que le causó gran malestar, al punto de expresar que el partido “no andaba bien” porque no valoraba el trabajo y esfuerzo de sus miembros”. “Una organización donde no se valora el esfuerzo, el trabajo, la experiencia, el liderazgo de sus miembros, no anda bien”, fueron sus palabras, luego presentó su renuncia “irrevocable” a la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, la cual fue rechazada en la última reunión del Comité Político, celebrada este martes.