$!Exfiscal brasileño advierte que si RD no interroga a colaboradores de Odebrecht no hace investigación real

El exfiscal regional de Brasil y secretario de Cooperación Internacional de la Procuraduría General brasileña, Vladimir Arias, declaró que los países que están interesados en hacer una investigación real sobre el caso Odebrecht deben interrogar a los colaboradores de la compañía que admitieron el pago de sobornos para recibir obras en sus respectivos países.

Reveló, que la República Dominicana no tiene tratado de cooperación internacional con la fiscalía brasileña; a pesar de ello si la fiscalía dominicana tiene un acuerdo con Odebrecht y con los colaboradores, no era necesario el acuerdo con el ministerio público brasileño, toda vez que lo firmado con Odebrecht se basó en la idea de buena fe “porque si hay una sospecha de que algo no fue entregado, hay varios formas de ver si los colaboradores están diciendo la verdad”. Se recuerda que la República Dominicana firmó un acuerdo con Odebrecht en el que el Estado desestimó una persecución penal contra la empresa a cambio de un monto de 184 millones de dólares e información para perseguir a los sobornados en el país.

Sin embargo, en la República Dominicana no se conoce los nombres de los “nombres código” de quiénes recibieron los sobornos por 92 millones de dólares.

Como fiscal, Vladimir Aras participó en las investigaciones transnacionales del caso Lava Jato que desnudó las coimas pagadas por la empresa Odebrecht durante varios gobiernos brasileños y en todo el mundo para beneficiarse con obras.

Explicó que en la solicitud de evidencias de la República Dominicana se hizo una apostilla para que certificara los documentos que se entregaban a República Dominicana. “Hay un problema de marco normativo entre las dos naciones. Hubo un compromiso de reciprocidad entre ambos países”.

Dijo que en la investigación una buena práctica implicaría que “un investigador, un fiscal, o un policía debe venir y hacer una evaluación de lo que realmente es importante” para hacer la solicitud específica que de lo que requiere.

Otro de los datos en los que República Dominicana ha fallado es en el interés de realizar sus propios interrogatorios sobre la investigación. “Es extremadamente importante realizar sus propios interrogatorios, porque sin eso no hay una investigación efectiva real. La sociedad latinoamericana, para que sepa todo hay, tiene que tener una investigación efectiva en cada uno esos países”, señaló.

Aras sostuvo que sin los interrogatorios “sería imposible hacer una investigación efectiva y a fondo sin interrogar a los delatores para cada país”. Añadió que “son (los testigos) las personas que conocen todo lo que pasó entre la compañía y las autoridades locales y si hay otros casos de corrupción, que merecen una investigación concentrada”.

Dijo, no obstante, que sin un tratado de cooperación no se puede realizar estos interrogatorios sin que se