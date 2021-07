$!Expectativas por el discurso de Abinader sobre toque de queda

La Altagracia en primera fila

Abinader ya había anunciado un posible levantamiento del toque de queda en las demarcaciones en las cuales el 70% de la población haya recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. La información está contenida en el decreto 419-21, mediante el cual se extiendió el estado de emergencia por 45 días y se flexibilizó el toque de queda, que comenzará a partir de mañana a las 10:00 pm.y acaba a las 5:00 am de lunes a viernes y desde las 7:00 pm hasta las 5:00 am los sábados y los domingos.

Las provincias que más cerca están de alcanzar esa meta son La Altagracia, Espaillat, Puerto Plata, Independencia y Dajabón. De estas cinco provincias, La Altagracia, con el 59.7 % de su población meta vacunada con dos dosis, es la demarcación que más se acerca al 70 % requerido por las autoridades de salud para ser considerada para la eliminación del toque de queda en su jurisdicción.

A esta provincia le siguen Espaillat con 48.8%, Puerto Plata con 46.5%, Independencia con 45.3% y Dajabón con 44.6% de su población vacunada con la segunda dosis.

Recelosos de los especialistas

El Colegio Médico Dominicano (CMD) reaccionó a este anunció presidencial y opinó que el país no está en condiciones para quitar el toque de queda que se inició el 20 marzo de 2020 con el decreto 135-20, emitido por el expresidente Danilo Medina y con una extensión de 15 días. Desde entonces las autoridades han flexibilizado o endurecido la medida según el comportamiento de la pandemia.

El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, aseguró el martes que aún no es momento de eliminar la medida, porque el país todavía se encuentra en pandemia y la iniciativa ha salvado vidas, además de prevenir que muchas más personas se contagien de COVID-19.

“Que el toque de queda no ha resuelto el problema de manera absoluta... no. El toque de queda no va a resolver la pandemia de manera absoluta, lo que ha hecho es poner barrera para que la pandemia no fuese peor” indicó.

Para justificar su postura, el galeno mencionó el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostiene que el virus está en su peor etapa.

“Si se levanta y se erradica de manera definitiva el toque de queda, este país será un caos en materia de salud. Por lo tanto, no existen las condiciones aún para levantar de manera definitiva el toque de queda. Tenemos aún la pandemia”, dijo.