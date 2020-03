$!Experto afirma en el país retrocede la democracia, según estudios

El investigador y profesor de ciencias políticas, John Polga-Hecimovich, afirmó que en República Dominicana se ha registrado un retroceso democrático en los últimos años, pero destaca el aporte de las entidades de la sociedad civil que tienen incidencia en el proceso de consolidación de ese sistema político.

Al dictar la conferencia “Procesos Electorales y Participación de la Sociedad Civil” organizada por la Red Multisectorial de Asociaciones sin Fines de Lucro, Alianza ONG y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, el investigador dijo que el mundo está en un proceso de “desmocratización” o erosión de la democracia.

Identificó tres olas de democratización y afirmó que la tercera tuvo su origen en República Dominicana en 1978 y que le siguió Bolivia, Perú, Paraguay y otras naciones del continente.

Explicó que la causa de la erosión de democracia tanto en República Dominicana como en otras naciones son la corrupción, la desigualdad social política y económica, el crimen, la violencia, la victimización y la falta de integridad electoral.

“En la últimas rondas la insatisfacción subió al 43%, eso refleja las dificultades políticas del momento, no creo que eso sea rechazo a la idea de democracia, el pueblo quiere democracia, no quiere dictadura, solo que no le gusta la forma que ha asumido esta democracia, esta pendiendo mayor rendición de cuenta”, indicó.

Estimó que en el caso dominicano la respuesta es casi uniforme al responder preguntas sobre la insatisfacción democrática como cortes que garanticen juicios más justos, respeto a las instituciones, que se protejan más los derechos básicos.

Destacó que cinco son los países por encima del promedio mundial en corrupción y que la República Dominicana está en el puesto 14, lo que significa el 137 de 180 países de una lista de la que el país está en el puesto 14.

“En suma, estamos en una ola de desmocratización, lo cual es preocupante. Los indicadores nos muestran que hay una caída de la democracia y un creciente desencanto ciudadano con la democracia, refleja las brechas de las promesas políticas y las variables de los pueblos, es una región que sufre de corrupción, violencia y de instituciones débiles”, manifestó.

En cuanto a la confianza que tiene la ciudadanía en las elecciones, esta ha caído vertiginosamente desde 2004 y que lo que percibe la ciudadanía es similar a los que piensan los expertos internacionales, una caída de la capacidad y la autonomía después de 1994 y que en el caso dominicano ha sido un declive muy chocante, que no se ve en ningún otro país de la región.

“Todo esto termina en los sucesos de febrero, donde la Junta Central Electoral tuvo que suspender las elecciones y el pueblo salió a reclamar... todos ustedes saben lo que sucedió y los retos que eso presenta para el domingo, para mayo y posiblemente para junio”, sostuvo.