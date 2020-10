$!Faride plantea que el Presupuesto se discuta con la sociedad

La senadora Faride Raful expresó este lunes que el proyecto de Presupuesto General del Estado sometido por el presidente de la República, Luis Abinader, es una propuesta, a ser discutida, y dejó claro que no está de acuerdo con lo planteado en la misma por lo que entiende se debe consultar a la sociedad.

Afirmó que por eso fue sometido ante el Congreso Nacional para que se pueda modificar y evaluar como manda la Constitución.

“Repito es una propuesta que hace el Gobierno central, nosotros no estamos de acuerdo en principio con esa propuesta, por eso se va a someter, se sometió al Congreso para que podamos modificar y evaluar, porque es lo que manda la Constitución y la ley dominicana”, dijo.

“Se va a abrir la puerta de este Senado y del Congreso a todos los sectores que quieren venir a ofrecer alternativas sobre la base de que necesitamos recaudaciones, necesitamos garantizar ayuda sociales con los ingresos que vayamos a tener y, lamentablemente, si se justifican algunos financiamientos habrá que hacerlo, pero hay que trabajar desde aquí y la sociedad está llamada para eso”, agregó Raful

Señaló que está enfocada en buscar soluciones y alterativas, que no impacten de manera negativa a la clase media y trabajadora del país, ya que representa a un electorado que confió en su trabajo. Afirmó que las declaraciones de Eilyn Beltrán Soto, asistente personal del presidente Luis Abinader, en las que la cataloga de doble moral, no son de su interés y por consiguiente no le llaman la atención.

“Estamos buscado alternativas para que la gente pueda llevar sustento a sus casas, ese es mi enfoque y las calificaciones que me hagan realmente no me llaman la atención, yo no estoy buscando nada personal, sino realizando lo que me encomendó el Distrito Nacional y la sociedad dominicana que confió en nosotros”, sostuvo Raful.

Manifestó que desde el Senado se trabajará conjuntamente con las políticas que, de manera responsable socialmente, haga el Gobierno dominicano.

Sobre las declaraciones del partido opositor Partido de la Liberación Dominicano (PLD), de que dentro del proyecto de Presupuesto hay una reforma escondida, la senadora aseguró que no y dijo que para realizar una reforma se tendría que hablar el próximo año con todos los actores de la sociedad.

“En esta propuesta que se hizo, se hablaron de algunos impuestos que tienen que ser evaluados para ver si no entran en contradicción con acuerdos internacionales como el DR-CAFTA, o legislaciones como la legislación laboral, que debería ser modificada por algunos planteamientos que se le han hecho”, destacó la senadora al ser abordada por la prensa en el Congreso Nacional.

Sostuvo que en el país hay muy poca memoria democrática, puesto que durante 16 años el partido que gobernaba, controlaba todos los poderes, por lo que la ciudadanía no entiende que los presupuestos cuando llegan al Congreso deben ser estudiados, leídos, observados y abiertos a la sociedad.