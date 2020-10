$!Faride Raful: hay que modernizar el Senado

La senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, afirmó que hay que modernizar y reformar el Senado de la República y realizar una reestructuración de fondos en el órgano.

Raful dijo que se someterá un anteproyecto de ley para eliminar los fondos del barrilito.

Aclaró que se necesita el voto mayoritario de los legisladores para aprobar dicha medida.

“Vamos a ver como la mayoría se pone no de acuerdo”, indicó.

“Hay que aumentar la calidad del gasto en el Senado de la República... ¿Cuántos senadores tomaron todo esto (el barrilito) sin rendirle cuentas a este país? Por eso estamos presentando ahora una reforma y modernización del Senado. Eso va a ser a partir de enero”, sostuvo.

Informó que, como miembro de la comisión bicameral que estudia el Presupuesto de la Nación para el año 2021, propondrá una reestructuración de las partidas que maneja el Senado, a través de la referida comisión.

“Se va a someter una reestructuración de los fondos y de esas partidas a ver si se tiene la posibilidad de poder aprobar otras cosas”, agregó.

Apuntó que en el Distrito Nacional se eliminó completamente una cuenta destinada a dichos fines, el barrilito y cualquier fondo de asistencia o ayuda.

Declaró que nunca ha tomado nada que no fuera su sueldo como legisladora.

“Nunca en mi vida he tomado nada que no me pertenezca por el trabajo”, dijo.

Durante una intervención en el programa Esta noche Marialsela la legisladora manifestó: “No solamente renunciamos a esos fondos destinados a asistencia social que se depositaba en una cuenta de la senaduría. Hemos renunciado a cualquier otro deposito extra que se realicen dentro (del Senado), que normalmente existen”.