$!Faride Raful y Antonio Taveras presentarán votos disidentes sobre Código Penal

La senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, informó que ella y el senador por Santo Domingo, Antonio Taveras, presentarán votos disidentes sobre el proyecto de ley del Código Penal.

Declaró que imagina que esos documentos serán leídos, en la sesión ordinaria convocada para el próximo martes, conjuntamente con el informe de la comisión especial apoderada del estudio de la referida pieza.

Dicha comisión especial decidió en su última reunión, realizada de forma semipresencial, rendir un informe favorable y sin modificaciones al pleno del Senado. Tanto Raful como Taveras integran la comisión especial.

“Habría que ver lo que sucede el martes en el tema del debate y la discusión que posteriormente el pleno (senatorial) decidirá si se conoce el Código (Penal) o si se posterga su conocimiento”, expresó.

La senadora de la capital señaló que la iniciativa no ha sido estudiada en la Cámara Alta y favoreció que pueda conocerse de forma “sensata”, tal y como lo hizo la Cámara de Diputados durante unos 11 meses.

Al cuestionársele el argumento de algunos senadores de que el proyecto de ley del Código Penal tiene un año de gracia para su aplicación y que en el mismo se pueden corregir algunos yerros, la congresista del partido oficial respondió: “Pero cuál es la necesidad de aprobar algo que no hemos estudiado, que no hemos analizado, que no hemos visto realmente”.

Destacó que el Código Penal establece tipos penales que influyen directamente en derechos fundamentales, como por ejemplo, el de la libertad de las personas.

Indicó que ese Código clasifica y califica los delitos y los crímenes y le da herramientas a los jueces y al Ministerio Público para administrar la justicia.

“Si hay una pifia que podemos mejorar en el Senado de la República, nuestra misión bicameral, es nuestro rol hacerlo”, afirmó.

Recordó que esa iniciativa tiene más de 400 artículos que no fueron estudiados en la comisión especial y que tampoco fueron observadas las inquietudes que presentaron diferentes sectores.

Raful dijo que es necesario que sean debatidas esas observaciones en la comisión especial para que posteriormente se emita un informe con las modificaciones que los senadores miembros entiendan necesarias.

Admitió que siempre existirán sectores que traten de imponer su posición, pero aseguró que los senadores no “cogeremos presión” y que tienen un rol constitucional que ejercen de forma honorable.

La senadora perremeísta espera que se imponga la sensatez en el Senado y que, aunque se imponga lo que decida la mayoría, sea después de estudiar el Código Penal.

Recordó que ayer no se presentó el informe porque faltaba la firma del senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, quien se encuentra fuera del país.

Aseguró que la mayor parte del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está de acuerdo con que ese Código se profundice y se estudie a partir del próximo 16 de agosto. Sin embargo, reconoció que siempre se producirán opiniones distintas, como lo han hecho algunos compañeros de partido, las cuales respeta porque es parte de la democracia.

La vocera de la bancada perremeísta fue cuestionada sobre las denuncias del senador de su partido Franklin Romero de que se pusieron trabas para que el presidente de la comisión especial, Santiago José Zorrilla, pudiera firmar el informe desde el centro asistencial donde se encuentra recluido por causa del COVID-19. Al respecto, Raful dijo que no se estila sacar los informes de las comisiones para que sean firmados fuera de la sede del Congreso Nacional con la finalidad de que conste que ha sido rubricado debido a que eso se presta a especulación.

Al ser consultado al respecto, el senador Ricardo de los Santos manifestó que está opuesto a que se apruebe el Código Penal sin modificaciones y que él tiene algunas observaciones que presentará al pleno senatorial el próximo martes.

¿No darle visos de legalidad?

En tanto que el vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, indicó que aunque él no está de acuerdo con el informe favorable y sin modificaciones al Código Penal que decidió la comisión especial, que él integra, no presentará un voto disidente porque “no puedo darle visos de legalidad a algo ilegal”.

Por esa razón, argumentó que tampoco asistió a esa última reunión semipresencial que fue convocada por la comisión especial debido a que el senador Zorrilla se encuentra afectado del coronavirus.

“Como es improcedente ese tipo de reunión por zoom en las comisiones y en el hemiciclo, yo ni fui y ni mandé excusas porque yo no puedo darle visos de legalidad a algo ilegal. Yo no presento nada, ni voy a hacer nada”, concluyó.

Precisó que como la Constitución establece que los legisladores tienen que rendir sus informes ante sus electores en la primera semana del mes de agosto él tiene previsto ir a Elías Piña con esos propósitos, razón por la cual es posible que no pueda asistir a la sesión convocada para el próximo martes.